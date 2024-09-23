فرض حالة الطوارئ في عموم إسرائيل

نيوز – دولي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن الحكومة صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد، يدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.







ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحكومة الإسرائيلية قولها "على اللبنانيين الابتعاد عن الأذى". وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إن نحو 200 صاروخ أطلقها حزب اللبناني على إسرائيل.

