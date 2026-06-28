مأساة تتكرر في أسرة مصرية.. وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية

توفيت طالبة مصرية، اليوم الأحد، داخل لجنة امتحان الثانوية العامة في محافظة الشرقية، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان .

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الطالبة كانت تعاني من أزمة صحية سابقة، ونُقلت إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لها، لكنها فارقت الحياة.



كما أشارت التقارير إلى أن شقيقتها الكبرى توفيت العام الماضي بالسبب ذاته، فيما صرحت بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية.