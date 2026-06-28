قطر تعلن وفاة مواطن اصيب بشظايا خلال العمليات العسكرية في المنطقة

– دولي

أعلنت القطرية، اليوم الاحد، عن وفاة مواطن اصيب بشظايا خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان للداخلية القطرية قوله ان "مواطنا قطريا توفي جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة".

