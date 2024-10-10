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الجهات والشخصيات المرشحة لنيل نوبل للسلام لعام 2024

دوليات

2024-10-10 | 04:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجهات والشخصيات المرشحة لنيل نوبل للسلام لعام 2024
المصدر:
روسيا اليوم
520 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت "فاينانشال تايمز" أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومحكمة العدل الدولية بين المرشحين الرئيسيين لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2024.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الترشيحات تأتي وسط الصراع المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وفي لائحة الأسماء والشخصيات المرشحة لنيل "نوبل للسلام" أيضا ظهر اسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ومؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، حسبما ذكرته الصحيفة نقلا عن خبراء.

وأشار الخبراء إلى أن المتنافسين الرئيسيين على الجائزة يوم غد الجمعة هما "الأونروا" ومحكمة العدل الدولية، وهي هيئة أخرى كانت على خلاف مع الحكومة الإسرائيلية منذ أن أدى هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023 إلى إشعال حرب غزة.

وأضاف الخبراء: "الصراع يعني أن الشرق الأوسط يمثل حصة غير متناسبة من جهود حفظ السلام، وبالتالي كان محور العديد من جوائز السلام التي تم منحها في السنوات الأخيرة".

بدوره، يعتقد رئيس "المعهد النرويجي لأبحاث السلام" هنريك أوردال، الذي يعد سنويا قائمته الخاصة بأبرز المتنافسين على الجائزة، أن المرشح الأكثر ترجيحا لنيل "جائزة نوبل للسلام" لهذا العام هي "الأونروا"، التي "تقوم بعمل بالغ الأهمية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الحرب في غزة".

وفي وقت سابق ذكرت الأنباء أن عدد موظفي "الأونروا" الذين قتلوا خلال تصعيد الصراع ارتفع إلى 220 موظفا.

ونقلت الصحيفة عن مؤرخ جائزة نوبل للسلام، أسلي سفين، أنه يمكن منح الجائزة للأمين العام غوتيريش، الذي منعته إسرائيل من دخول البلاد خلال الأسبوع الماضي.

هذا وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 11 أكتوبر الجاري.

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الجهات والشخصيات المرشحة

نيل نوبل للسلام لعام 2024

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