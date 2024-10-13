الهجوم على حيفا.. ما علاقة التسجيل الصوتي للسيد نصر الله؟

نيوز – دولي

نشر حزب الله، اليوم الأحد، تسجيلا صوتيا لأمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول، يخاطب فيه مقاتلي حزبه خلال إحدى المناورات العسكرية.

ويقول نصر الله في التسجيل، "نتطلع جميعا إليكم.. وإلى سواعدكم الفتية القوية"؛ لأننا نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشريف".

وأتى نشر التسجيل بالتزامن مع هجوم بطائرة مسيرة استهدف مساء اليوم منطقة بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفادت تقارير إسرائيلية بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 39 آخرين بينهم 10 في حالة خطيرة على الأقل، مساء اليوم؛ جراء سقوط طائرة مسيرة في منطقة بنيامينا.

وذكرت إذاعة الإسرائيلي أن منظومة الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة قبل وقوع الهجوم الذي استهدف على ما يبدو قاعدة عسكرية، حيث أطلقت المسيرة صاروخا على الموقع قبل انفجارها.

كما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن صفارات الإنذار لم تُفعّل في المنطقة المستهدفة.

وأشارت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر عسكري، إلى أن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" تسببت في الهجوم الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وقالت إن "حزب الله" نجح في خداع نظام الجوي عبر إطلاق رشقة صاروخية ساهمت في التغطية على المسيرة التي استطاعت إصابة هدفها بدقة كبيرة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم استدعاء مروحيات لإجلاء الجرحى من موقع الحادث، إضافة إلى مشاركة 50 سيارة إسعاف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا حيفا دون تفعيل أي تحذير.