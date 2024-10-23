بالفيديو.. اللحظات الأولى لهجوم انقرة

ويظهر في الفيديو شخصان مسلحان وهما يحملان سلاحا رشاشا عند .وفي وقت سابق قالت وسائل إعلامية ان "المسلحين ويقدر عددهم بثلاثة اشخاص احتجزوا رهائن داخل شركة الصناعات والفضائية في أنقرة".وأضافت ان "هجوم المسلحين على اسفر حتى عن مقتل شخصين".فيما نشرت مقاطع للقوات الخاصة وهي تنفذ انزالا جويا على في محاولة لتحرير الرهائن وقتل او اعتقال المتورطين، حيث ان العملية مازالت مستمرة حتى .أكد التركي، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز للصناعات والفضائية بأنقرة.