كيف ردت حركة حماس على "أنباء طردها" من قطر؟

وأشار المسؤول إلى أن هذه التقارير بمثابة "تكتيك ضغط"، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.وأضاف: "تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من وهو مجرد تكتيك ضغط".وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أكد كبير في الأمريكية أن الولايات أبلغت قطر بأن وجود "حماس" في الدوحة "لم يعد مقبولا" بعد أن رفضت أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز" أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة "حماس" قبل نحو 10 أيام.هذا وقد انتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى نهائي وخرجت بإصدار الولايات ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.