تفاصيل جديدة عن القصف في منطقة السيدة زينب

نيوز- دولي

أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة زينب بريف دمشق.

وبحسب وسائل إعلامية ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الصهيوني استهدف ‏ سكنياً في منطقة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من ‏الشهداء والإصابات".

وأفادت وسائل إعلام سورية، بسماع أصوات انفجارات قوية في منطقة زينب (ع) بريف دمشق.

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

من جهتها، قالت الأنباء السورية الرسمية، انه "يجري التحقق من طبيعة الانفجار".