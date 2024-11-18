بالأرقام في لبنان.. آخر حصيلة لضحايا الغارات

أعلنت وزارة اللبنانية، الاثنين، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت في بيان، إن "3516 شهيدا و14929 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.