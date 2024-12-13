الصليب الأحمر تكشف عن عدد المغيبين قسريا في سوريا

ودعت اللجنة في بيان، جميع الأطراف في إلى "منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين".وأشارت إلى أن "السجلات تضم معلومات حاسمة "يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها".وأوضحت اللجنة أنه تم "الوصول إلى كافة غرف وطوابق سجن صيدنايا في ريف دمشق".وفي العاشر من كانون الجاري، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ضمن بيان، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.وحسب الدفاع المدني "كان السجن يضم آلاف الأبرياء الذين اعتقلهم نظام الأسد، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال الأيام الماضية، نظرا لوجودهم في الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي".هذا وأصدرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية قبل أيام قليلة، بلاغا قالت فيه: "نتعهد بتأمين كل من يبلغنا عن السجون السرية ونعلن عن مكافأة مجزية له".