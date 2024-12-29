قتلى بانفجار في ريف دمشق (فيديو)

نيوز – دولي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا بانفجار مستودع أسلحة قرب دمشق، مرجحًا أن تكون الحادثة ناجمة عن قصف إسرائيلي للموقع.

وقال المرصد إن "الانفجار استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للنظام السابق، بالقرب من عدرا الصناعية في ريف دمشق".

ورجح المرصد أن "يكون الانفجار ناجما عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح قوات النظام السابق".

في 8 كانون الأول، سيطرت فصائل المعارضة السورية على دمشق بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، ليُختتم بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وشنت إسرائيل مئات الغارات أسفرت عن تدمير طائرات حربية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي في عدة عسكرية بسوريا.

كما أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا في عام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، التي تسيطر عليها إسرائيل منذ 1967.