حصيلة ضحايا "غارات إسرائيلية" على غزة اليوم

كشفت مصادر طبية في غزة، مساء الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا "غارات إسرائيلية" على منذ فجر اليوم.



وذكرت المصادر، أن "49 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع منذ فجر الثلاثاء".

الى ذلك، نقلت القناة الـ13 "الإسرائيلية"، عن ضباط في قولهم إن "العملية البرية في قطاع استنفدت نفسها".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.