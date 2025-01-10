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أمريكا ترصد مكافأة مغرية لمن يدلي بمعلومات لاعتقال مادورو

دوليات

2025-01-10 | 13:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أمريكا ترصد مكافأة مغرية لمن يدلي بمعلومات لاعتقال مادورو
المصدر:
وكالات
3,030 مشاهدة

أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال المسؤولون إلى أن "المكافأة مرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو ووزير داخليته، بالإضافة إلى مكافأة جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تدين وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو".

وتأتي الزيادات في المكافأة على خلفية تنصيب مادورو في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث فاز في الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي، في حين أشار ممثلو الإدارة الأمريكية المنتهية الولاية، إلى أن أمريكا لا تعترف بنتائج تلك الانتخابات.
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امريكا

مادورو

25 مليون دولار

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