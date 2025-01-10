أمريكا ترصد مكافأة مغرية لمن يدلي بمعلومات لاعتقال مادورو

وقال المسؤولون إلى أن "المكافأة مرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو ووزير داخليته، بالإضافة إلى مكافأة جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تدين الفنزويلي بادرينو".وتأتي الزيادات في المكافأة على خلفية تنصيب مادورو في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث فاز في الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي، في حين أشار ممثلو المنتهية الولاية، إلى أن لا تعترف بنتائج تلك الانتخابات.