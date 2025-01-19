بالصورة.. المحتجزات الاسرائيليات الثلاث

نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، صورا للمحتجزات الاسرائيليات الثلاث اللاتي سلمن بموجب الاتفاق الموقع في بين وحركة "حماس"، في ساحة وسط مدينة .

وتعتبر المحتجزات الثلاث مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية. وادناه صورة المحتجزات الاسرائيليات:

