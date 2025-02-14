زيلينسكي: ترامب هو مفتاح إنهاء الصراع

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أنه "لن يوافق على لقاء الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً، إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع ترامب"، وفق أسوشييتد برس.واضاف أن "أوكرانيا ستحتاج إلى مضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم تتمكن من الانضمام لحلف شمال الأطلسي".كذلك أقر بأن "الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف، لافتاً إلى أنه يعتقد أن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف، وأنهم "يتحدثون عن ذلك فقط"، حسب رويترز.يذكر أنه بعدما صُعق بتصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة، حول بدء مفاوضات للسلام مع حول أوكرانيا، مبدياً امتعاضه من اتصال ببوتين، اعتبر زيلينسكي أن لا تملك خطة واضحة.وقال بوقت سابق اليوم على هامش المؤتمر، إنه لا يعتقد أن أميركا تملك خطة واضحة بشأن السلام حتى الآن.كما أضاف أن على الأوروبية أن تقف صفاً وحداً من أجل دعم بلاده.كذلك أشار إلى أنه سيزور السعودية والإمارات وتركيا، في هذا الوقت الحساس، حيث دخلت بلاده مرحلة دبلوماسية لا يمكن التنبؤ بها، على ضوء الموقف الأميركي المستجد.وأوضح أيضاً أنه ليست لديه خطط حالية للقاء مسؤولين أميركيين أو روس خلال تلك الزيارات.وكان الرئيس الأوكراني قد أقر، أمس، أن اتصال ببوتين يوم الأربعاء لم يسره، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أنه لا مؤشرات حتى الآن على تغير في أولويات حول ملف الصراع الأوكراني.جاءت تلك التصريحات بعدما ألمح ووزير دفاعه، بيت هيغسيث، إلى ملامح خطة السلام بين وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 فبراير 2022، منتقداً مجدداً المبالغ الطائلة التي دفعتها بلاده لدعم كييف.إذ اعتبر الرئيس الأميركي خلال اليومين الماضيين أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي بات مستبعداً، وهو مطلب طالما تمسكت به موسكو من أجل تسوية الصراع.كما أشار إلى أن عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014، أضحى بعيداً وغير واقعي، في إشارة إلى إمكانية تخليها عن شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها في 2014، وربما أيضاً عن مناطق في الشرق الأوكراني.فيما أثارت تلك الملامح قلقاً أوروبياً، لاسيما أنها شكلت انعطافة جذرية في السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة في دعم كييف عسكرياً ومالياً وسياسياً. إذ اعتبرت عدة دول ضمن الاتحاد الأوروبي أنه لا ينبغي تقديم أي تنازلات إلى موسكو قبل بدء المفاوضات أقلها.هذا ويحتمل أن يلتقي الرئيسان الأميركي والروسي في السعودية بوقت لاحق، وفقاً لما أعلنسابقاً.