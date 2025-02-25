الصحة العالمية تكشف عن مرض غامض انتشر في الكونغو وحصد حياة 50 شخصا

وقال سيرغي نجاليباتو، المسؤول الطبي في مستشفى بيكورو، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الفترة ما بين الشعور بذروة الأعراض والوفاة كانت 48 ساعة في أغلب الحالات، مضيفا" أن هذا ما يثير القلق".وبحسب "روسيا اليوم"، بدأ أحدث تفشي للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 21 يناير الماضي، حيث تم تسجيل 419 إصابة، من بينها 53 حالة وفاة.ووفقا لمكتب منظمة العالمية في أفريقيا، فإن أول تفش للمرض في بلدة بولوكو بدأ بعدما تناول ثلاثة أطفال خفاشا، ليلقوا حتفهم خلال 48 ساعة في أعقاب إصابتهم بأعراض الحمى النزفية.كما ذكرت المنظمة أنه وبعد التفشي الثاني للمرض الغامض الحالي في بلدة بوماتي في التاسع من فبراير، تم إرسال عينات 13 حالة إلى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا، لطرحها للاختبار.وتم ثبوت خلو جميع العينات من فيروس الإيبولا أو أمراض الحمى النزفية الأخرى، على غرار ماربورغ، بينما ثبت وجود دلالات ملاريا في بعض العينات.وكانت السلطات الصحية بجمهورية الكونغو الديمقراطية قد أفادت بظهور مرض مجهول المصدر في بلدة باسانكوسو غرب البلاد، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 943 حالة إصابة بينها 52 حالة وفاة.