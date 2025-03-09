"قسد" توجه دعوة لرئيس السوري بشأن أحداث الساحل

وقال عبدي لرويترز، إن الشرع عليه التدخل لوقف "المجازر"، قائلا إن الفصائل "التي لا تزال تدعمها والمتشددون الإسلاميون" هي المسؤولة بشكل رئيسي.يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه لحقوق الإنسان بأن عدد قتلى أعمال العنف والإعدامات والاشتباكات في الساحل السوري ارتفع إلى "ألف شخص".ووصف المرصد ما جرى في المنطقة بأنها عمليات "إبادة جماعية ممنهجة" ضد العلويين، متحدثا عن توثيق مقتل أكثر من 500 مدني على يد "قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".