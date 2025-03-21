زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة نطنز وسط إيران

ولم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال وقع قريبا من منشأة نطنز النووية أو ما إذا كان قد تسبب في أي أضرار.وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطم نوافذ عدة سكنية في عدد من القرى.