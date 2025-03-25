غارتان أمريكيتان تستهدفان شمال اليمن

وأوضحت تلك الوسائل، أن "الطيران الأمريكي شن غارتين جديدة على مديرية سحار بمحافظة صعدة".ولم ترد أي معلومات بشأن الأهداف التي طالتها الغارات ولا الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنها.يأتي ذلك بعد أن قام في وقت مبكر من الثلاثاء باستهداف "مستشفى الأعظم" لعلاج الأورام بالمحافظة للمرة الثانية.وأعلن الحوثيون، في وقت سابق، تجدد استهدافهم في تل أبيب، وحاملة الطائرات ترومان وقطع حربية أمريكية أخرى في البحر الأحمر.