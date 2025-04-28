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القارة العجوز تعاني.. انقطاع الكهرباء يشمل فرنسا وبلجيكا بعد إسبانيا والبرتغال
دوليات
2025-04-28 | 08:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,707 شوهد
تعرضت إسبانيا والبرتغال، الاثنين، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي، مما تسبب في حرمان ملايين المواطنين من الكهرباء، وسط تقارير عن مشكلات في الشبكة الكهربائية الأوروبية.
وأكدت مصادر رسمية في
البرتغال
لوسائل الإعلام المحلية أن الانقطاع شمل البلاد بأكملها، في حين أفادت تقارير مماثلة من إسبانيا، وفقا لـ"يورو نيوز".
وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف العمل في
مطار باراخاس الدولي
بالعاصمة
مدريد
، كما تأثرت شبكات الاتصالات، حيث اشتكى سكان من البلدين من فقدان خدمة شبكات الهواتف المحمولة. وتوقفت الحركة في مطارات أخرى بالمنطقة كذلك.
وذكرت "
يورونيوز
البرتغال" أن العديد من الركاب علقوا داخل محطات المترو في عاصمتي البلدين، حيث توقفت القطارات في الأنفاق بين المحطات.
كما امتد تأثير الانقطاع إلى المستشفيات، بما فيها مستشفى "لا باز" في مدريد.
وفي تطور سريع، عقدت الحكومة
الإسبانية
اجتماعاً طارئاً في قصر مونكلوا لمتابعة الأزمة. ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الاتصال برقم الطوارئ 112 إلا في الحالات القصوى، لتجنب الضغط على خطوط الطوارئ.
وامتد الانقطاع أيضاً إلى
إمارة
أندورا
ومناطق من
فرنسا
المتاخمة للحدود الإسبانية، مع ورود تقارير لاحقة عن تأثر مناطق في
بلجيكا
.
ولم تُعرف أسباب الحادث بعد، فيما أعلنت شركتا "إنديسا" و"إيبردرولا"، أكبر مزودي الكهرباء في إسبانيا، فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الانقطاع.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الخلل مرتبط بمشكلات في الشبكة الكهربائية الأوروبية، والتي أثرت على
الشبكات الوطنية
في شبه الجزيرة الإيبيرية.
من جهة أخرى، رجحت الشركة
الوطنية للكهرباء
في البرتغال (REN) أن يكون حريق اندلع في جنوب
غرب فرنسا
، بجبل ألاريك، قد تسبب في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد بين مدينتي بيربينيان وناربون الشرقية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
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