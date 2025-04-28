القارة العجوز تعاني.. انقطاع الكهرباء يشمل فرنسا وبلجيكا بعد إسبانيا والبرتغال

وأكدت مصادر رسمية في لوسائل الإعلام المحلية أن الانقطاع شمل البلاد بأكملها، في حين أفادت تقارير مماثلة من إسبانيا، وفقا لـ"يورو نيوز".وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف العمل في بالعاصمة ، كما تأثرت شبكات الاتصالات، حيث اشتكى سكان من البلدين من فقدان خدمة شبكات الهواتف المحمولة. وتوقفت الحركة في مطارات أخرى بالمنطقة كذلك.وذكرت " البرتغال" أن العديد من الركاب علقوا داخل محطات المترو في عاصمتي البلدين، حيث توقفت القطارات في الأنفاق بين المحطات.كما امتد تأثير الانقطاع إلى المستشفيات، بما فيها مستشفى "لا باز" في مدريد.وفي تطور سريع، عقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً في قصر مونكلوا لمتابعة الأزمة. ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الاتصال برقم الطوارئ 112 إلا في الحالات القصوى، لتجنب الضغط على خطوط الطوارئ.وامتد الانقطاع أيضاً إلى ومناطق من المتاخمة للحدود الإسبانية، مع ورود تقارير لاحقة عن تأثر مناطق في .ولم تُعرف أسباب الحادث بعد، فيما أعلنت شركتا "إنديسا" و"إيبردرولا"، أكبر مزودي الكهرباء في إسبانيا، فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الانقطاع.وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الخلل مرتبط بمشكلات في الشبكة الكهربائية الأوروبية، والتي أثرت على في شبه الجزيرة الإيبيرية.من جهة أخرى، رجحت الشركة في البرتغال (REN) أن يكون حريق اندلع في جنوب ، بجبل ألاريك، قد تسبب في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد بين مدينتي بيربينيان وناربون الشرقية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.