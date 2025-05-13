إعلام إسرائيلي: تنفيذ عملية لاغتيال محمد السنوار وواثقون بحذر من نجاحها

وذكرت صحيفة " " الإسرائيلية أن "قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية الاغتيال في خان استهدفت هو قائد حركة حماس في قطاع ".وأشارت قنوات إسرائيلية أخرى إلى أن "الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد".وذكرت هذه القنوات أن "المسؤولين الإسرائيليين واثقين بشكل حذر من نجاح العملية".