مشاهد أولى من لقاء ترامب مع الشرع (فيديو)

وجرى اللقاء خلال اجتماعات القمة الخليجية الامريكية التي تمت في لبحث العديد من الملفات.وانتشرت مشاهد على وسائل الإعلام من لقاء مع الشرع بحضور ولي السعودي .وتم اللقاء بحسب بيانات رسمية بدعوة من الرئيس الأميركي التقى الشرع.واكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق ان رفع العقوبات على سيعطيهم فرصة عظيمة.