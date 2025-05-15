الولايات المتحدة تشدد العقوبات على إيران

وصرحت الوزارة أمس الأربعاء بأن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كيانا بسبب ما قالت إنه "مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج للصواريخ الباليستية".وأشارت الوزارة إلى أن المستهدفين بالعقوبات والموجودين في والصين "يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".وهذه العقوبات هي الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأمريكي فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير.وتواصل فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي 12 مايو الجاري أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على كيان و3 أشخاص إيرانيين تعتبرهم واشنطن على صلة بتطوير السلاح النووي في إيران.وقالت إيران يوم الثلاثاء إن جولة المحادثات الأحدث مع كانت مثمرة "إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات".وفرضت الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى منذ فترة طويلة.