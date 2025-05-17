في إيران.. القضاء يؤيد حكم الإعدام بحق مغني راب

قال المتحدث باسم في جهانغير، إن أيدت حكم الإعدام بحق مغني الراب الشهير تاتالو الذي أدين بـ"التجديف".

وردا على سؤال حول آخر مستجدات حكم الإعدام في قضية تاتالو وزواجه في السجن، قال المتحدث باسم القضاء: "لا تلتفتوا للشائعات ودعونا ننتقل إلى الحقائق"، وفق ما نقله موقع "انتخاب" الإيراني.

وقال جهانغير: "فيما يتعلق بتهمة التجديف، فقد حكم عليه الفرع التاسع من في إحدى محافظات بالسجن لمدة 5 سنوات، وبعد الاستئناف نقضت الحكم وأحالته إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية في إحدى محافظات طهران".

وأضاف أن هذه الدائرة أصدرت حكما بالإعدام مما أدى إلى الاستئناف، وبعد ذلك تم التصديق على الحكم برمته من قبل المحكمة العليا وأصبح نهائيا واجب النفاذ.

وذكر أنه عادة ما يتم تقديم طلبين في هذا الشأن وهما إعادة النظر في الحكم وإعلان التوبة، مشيرا إلى أن محاميه قد قدم الطلبين معا.

وأفاد في السياق بأن "المتهم يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتين تتعلقان بالترويج للفسوق والدعارة".

وكان أمير تاتالو أحد رواد غناء الراب في ، حيث بدأ مسيرته المهنية في أوائل العقد الأول من الحالي، وبعد فشله في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطته الموسيقية في بلاده، انتقل إلى إسطنبول في 2018، وفي 2023، أعلنت المحكمة أن أعادته إلى إيران بناء على أمر من محكمة ثورية في طهران.