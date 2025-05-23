"اسرائيل" تعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم

وأكد في بيان له تنفيذ ضربات ضد أكثر من 75 هدفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقال المتحدث العسكري: "يواصل عملياته ضد منظمات في مختلف أنحاء قطاع ، ضمن عملية عربات جدعون، حيث تم استهداف أكثر من 75 موقعا خلال اليوم الماضي".وأضاف أن القوات العاملة في ، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي " "، ما تزال تواصل عملياتها في غزة.كما أشار البيان إلى أن القوات قامت، خلال العملية، بتحييد ما وصفهم بـ"المخربين"، فضلا عن تدمير مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع قنص.وتابع: "إلى جانب ذلك، شنت طائرات الإسرائيلي أكثر من 75 غارة جوية على أهداف متنوعة في القطاع، شملت مسلحين ومنصات إطلاق صواريخ ومبان عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منشآت وصفها بالبنى التحتية".