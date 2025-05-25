طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي

وذكرت الوكالة أن الاستدعاء تم من قبل رئيس لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية محمد تنخائي، حيث نقل احتجاجات الشديدة في هذا الصدد.ووصف رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي بأنها تدخل سافر في لإيران، مدينا هذه المواقف غير المسؤولة والاستفزازية.كما طالب محمد تنخائي بتوضيح رسمي من .يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي قال قبل أيام إن بلاده سوف تقدم دعوى ضد إيران أمام الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لاثنين من موظفيها ما زالا مسجونين لدى .