نتنياهو يؤكد مقتل محمد السنوار.. ما موقف حماس؟

وقال نتنياهو، في كلمة في اليوم الأربعاء: "قضينا على ".وكانت تقارير إعلامية عبرية قد تحدثت عن مقتل محمد السنوار القيادي في حماس، في غارة إسرائيلية استهدفت ، جنوبي قطاع ، في 13 مايو/أيار الجاري.حتى إن نتنياهو نفسه ألمح قبل أيام إلى مقتل محمد السنوار. وسبقه في ذلك وزير دفاعه ، الذي قال إن كل المؤشرات تقود إلى القضاء على شقيق رئيس السابق للحركة الذي قُتل في غارة إسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ولم تؤكد حماس أو تنف حتى كتابة هذا الخبر، مقتل محمد السنوار.