ترامب: أموال تدفع للمتظاهرين في لوس أنجلس

وقال في كلمة له إن "هناك مناطق في لوس أنجلس يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد، وإذا كان هناك تمرد في فسأطبق قانون التمرد"، مبيناً أنه "لو لم نرسل لكانت لوس أنجلس تحترق".وأضاف أن "الوضع كان سيئا الليلة الماضية في لوس أنجلس، وتحدثت مع حاكم كاليفورنيا قبل يوم وأبلغته بأن عليه القيام بعمل أفضل"، مشيراً إلى أن "هناك مشاغبون يتلقون الأموال في مظاهرات لوس أنجلس وألقينا القبض على عدد منهم".وتابع أن "الشرطة لم تستطع السيطرة على الوضع في لوس أنجلس قبل تدخلنا هناك، وأريد إحلال الأمن في لوس أنجلس التي كانت تحت الحصار قبل تدخلنا"، مؤكداً أن "قوات ستغادر عندما ينتهي الخطر في ولاية كاليفورنيا".وشدد ترامب قائلاً: "أوقفت العنف في لوس أنجلس من خلال الخطوات التي اتخذتها، والوضع هادئ في لوس أنجلس صباح اليوم وسنرى ما سيحدث لاحقا"، لافتاً إلى أنه "نعمل على إخراج القتلة الذين سمح الرئيس السابق بايدن بدخولهم إلى بلادنا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المداهمات التي تقوم بها ستتواصل في ولايات أخرى".