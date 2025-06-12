إصابة شخص بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقالت تلك الوسائل، إن "شخصا أصيب على الأقل جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة النبطية الفوقا ".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "النيران اندلعت في الدراجة النارية بعد قصفها".