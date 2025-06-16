ترامب: لا أريد رؤية أسلحة نووية في إيران

أكد الرئيس الأمريكي ، أنه لا يريد رؤية أسلحة نووية في .

وقال في كلمة له، "منحت 60 يوما للتوصل لاتفاق لكنهم قالوا لا وفي النهاية سيتم إبرام صفقة".

وأضاف "كان من الحماقة ألا توقع إيران على اتفاق".

ولفت الرئيس الأمريكي "لا أريد رؤية أسلحة نووية في إيران"، مضيفا "في طريقنا للتأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".