موقع "أكسيوس": ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأربعاء، أن تحدث هاتفيا مع الإسرائيلي نتنياهو.

الى ذلك، قالت الإسرائيلية، "نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي".

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "محادثة نتنياهو مع ترمب جاءت قبل مشاورات الرئيس الأمريكي مع فريق ".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن هناك تقديرات في بأن ستنضم للحرب ضد هذه الليلة.

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.