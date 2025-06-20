إيران تعلق على مهلة ترامب لها

ونقلت شبكة "إن بي " الأمريكية عن عراقجي قوله إن "الأمر متروك لإدارة الرئيس الأمريكي لإظهار تصميمها على الحل التفاوضي".وأضاف أن "لا نعرف كيف يمكننا أن نثق بالأمريكيين بعد الآن".وأشار إلى أن "تصرفات تعد للدبلوماسية".وفي وقت سابق اليوم، قال بعد انتهاء اجتماع الترويكا الأوروبية مع إن " لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا، وسنتحدث معها وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".وأضاف أن أن "إيران كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، ولا يمكنني حسم القرار بشأنها الآن".وتابع الرئيس الأمريكي أن "إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال".