إسقاط مسيرة "إسرائيلية" في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بإسقاط مسيرة "إسرائيلية" في العاصمة .

وقالت تلك الوسائل، "إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس في محافظة مركزي غرب ".

يشار الى أن " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.