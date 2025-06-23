البحرين تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً

– دولي

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الاثنين، عن اغلاق مجالها الجوي مؤقتا.

وجاء في بيان تابعته ، انها "أغلقت مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية".