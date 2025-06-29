روسيا: لقاء بوتين وترامب "قد يحدث في أي لحظة"

ورداً على سؤال حول توقيت اللقاء المحتمل بين الرئيسين، قال المسؤول الروسي: "قد يحدث هذا في أي لحظة".وأشار أوشاكوف إلى أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول "قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين وترامب".وأضاف المساعد الرئاسي، في تصريح لقناة " 1" نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن بلاده أجرت حوارًا مع الأمريكي السابق عبر قنوات مختلفة، "لكن لهجتها كانت مختلفة آنذاك، على عكس الحوار مع فريق ".وقال: "مع الإدارة السابقة، كما ترون، كان أسلوب الحوار مختلفًا. تحدثنا معهم أيضًا على مختلف الصعد، لكن الحوار اقتصر على كل طرف لموقفه الرسمي حرفيًا من خلال ورقة؛ أي أنه لم يكن هناك نقاش بحد ذاته، ولا تراجع عن مواقف ثابتة ومستقرة. أما الآن، فهناك حوار يتيح فرصة للتنحي جانبًا قليلًا، والتعمق في بعض الأمور، واستكشاف ما هو ممكن حقًا، إذ يمكن إحراز تقدم حقيقي".