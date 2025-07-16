تركيا: سنواصل بحزم الدفاع عن سوريا

وقال يلماز في تصريح تابعته ، ان "هجمات على تشكل تهديدا واضحا، ليس فقط للسيادة السورية، بل أيضا لاستقرار وسلام منطقتنا"، مدينا "هذه الهجمات، التي تستهدف استقرار منطقتنا، بأشد العبارات الممكنة".وأضاف: "بعد سنوات طويلة من الاضطرابات الداخلية، يُعدّ بدء إعادة الإعمار في سوريا أمرًا بالغ الأهمية لكل من السوريين المضطهدين والأمن الإقليمي".وأكد أن "استمرار إسرائيل في موقفها العدواني خلال هذه الفترة هو محاولة واضحة لتخريب السلام الإقليمي والقانون الدولي"، مشيرا الى أن " ، التي تُولي الأولوية لنهج سياستها الخارجية لإرساء السلام والاستقرار في منطقتنا، ستواصل بحزم الدفاع عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها وسلام شعبنا السوري الشقيق".ودعا يلماز "جميع الأطراف الداعمة لاستقرار منطقتنا إلى دعم سيادة سوريا والقانون الدولي".