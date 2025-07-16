تجدد القصف الإسرائيلي على سوريا

وذكرت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط مدينة قطنا بريف دمشق".وأضافت انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر إزاء هذا القصف".