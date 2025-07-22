سعر الحطب في غزة يقفز 1500% وسط انعدام الوقود

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع كبير في أسعار الحطب وصلت نسبته إلى نحو 1500%، في وقت يعاني فيه أغلب المواطنين من انعدام مصادر الدخل وغياب أي بدائل للطاقة.ومنذ اندلاع الحرب، ترفض سلطات الاحتلال إدخال غاز الطهي إلى القطاع، مكتفية بالسماح بمرور كميات لا تتجاوز 5% من حاجة السكان الفعلية، وفق بيانات رسمية حكومية، وهي نسبة لا تكاد تذكر أمام احتياج يومي يقدر بما بين 300 و350 طناً، وقد يصل إلى 400 طن في فصل ، مع ازدياد الحاجة للتدفئة والطبخ.