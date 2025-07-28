إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة

ونفى بقائي هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمعظم دول العالم، تدين بشدة الإبادة الجماعية في وتدعم أي مسار من شأنه أن يؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع.وأفاد بقائي بأن مفاوضي حركة حماس يدركون مصالح شعب غزة على أفضل وجه، ويتابعونها بما يليق، ولا حاجة لتدخل أي طرف ثالث في هذا الشأن.وشدد على أن ادعاءات عارية تماما من ، موضحا أن تصريحاته للتغطية على مشاركة في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي ، بالتدخل في المحادثات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة وإرسال إشارات إلى حماس ما يؤدي إلى تأخيرها والوصول إلى طريق مسدود.