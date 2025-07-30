زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا مجددا

وذكر البيان أن الزلزال الذي سجل 6.5 درجة بمقياس ريختر، كان بعمق 67.7 كم، ويبعد 981 كم عن بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بإحداثيات موقع: 49.6542 شمالا، و158.0584 شرقا.ووفقا لموقع الفرع، وقع الزلزال نهار الأربعاء، على بعد 178 كيلومترا من مدينة سيفيرو-كوريلسك.ويعتبر الزلزال الكبير قبالة اليوم، أقوى يتم تسجيله في المنطقة حيث بلغت قوته 8.8 درجة، وتبعه زلزالان آخران بقوة 5.1 و5.0 درجة بفارق 20 دقيقة، كما رصدت موجة تسونامي بارتفاع 4 أمتار.