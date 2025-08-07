حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية الى تصحيح ما أوقعت نفسها فيه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مقتل ضابط متقاعد وزوجته وطفل بهجوم شمالي بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536335-638901726898426050.jpg
حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية الى تصحيح ما أوقعت نفسها فيه
دوليات
2025-08-07 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، إن
لبنان
والمنطقة "يمران بإحدى أكثر المراحل خطورة لما تحمله من تهديدات وجودية على تكوينها بفعل الهجمة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا مع شراكة غربية وتواطؤ عربي".
وقال الحزب في بيان، إنه "في
لبنان
ينساق بعض أهل السلطة وراء الإملاءات الخارجية والضغوطات الأمريكية وينصاع لها غير آبه لحسابات المصلحة الوطنية العليا ودواعي الوحدة الداخلية التي تشكل الضمانة الأهم للبنان".
وتابع: "تبني رئيس الحكومة
نواف سلام
لورقة الموفد الأمريكي
توم باراك
، دليلا واضحا على انقلابه على كل التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في
خطاب
القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية".
وأوضح أن "التسرع المريب وغير المنطقي للحكومة
اللبنانية
ورئيسها، بتبني المطالب الأمريكية هو مخالفة ميثاقية واضحة كما أنه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقّ لبنان في الدفاع عن نفسه".
وأردف أن "المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية لإسرائيل وتجرّد لبنان من أهم نقاط قوته في ظل الاستباحة الصهيونية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية بحق اللبنانيين مدنيين ومقاومين".
وعبر الحزب، عن "موقفه الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية بتجريد لبنان من قوته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع السلاح في ظل اشتداد القصف الاسرائيلي وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيّ من رعاتها العرب والدوليين".
ودعا الحزب "الحكومة اللبنانية إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية التي تصب حكما في مصلحة
إسرائيل
وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأمريكية"، داعياً إلى "الضغط وتحفيز واستنفار الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفّذه لبنان بالكامل في حين أن العدو لم يطبق أي بند منه".
ورأى أنه "من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجية أمن وطني تضمن للبنان إمكانية الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سبل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله".
يذكر أن الحكومة اللبنانية عقدت يوم الثلاثاء جلسة في قصر
بعبدا
، وقد تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية
".
وقد انسحب وزيرا
حزب الله
ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا
الزين
من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.
وفي ختام الجلسة التي استمرت 5 ساعات أعلن
رئيس الوزراء
نواف
سلام تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح "حزب الله".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حزب الله يدين الاستيلاء على "مادلين" ويوجه دعوة للمجتمع الدولي
13:11 | 2025-06-09
إيران تعلق على إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه
08:03 | 2025-05-13
أول تعليق تركي حول حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمليات العسكرية
03:49 | 2025-05-12
رسميا.. حزب العمال الكردستاني يحل نفسه
02:21 | 2025-05-12
حزب الله
الحكومة اللبنانية
حصر السلاح
الدولة اللبنانية
رئيس الوزراء
نواف سلام
اللبنانية
توم باراك
حركة أمل
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
28.85%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
25.68%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
24.02%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
21.44%
09:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
09:37 | 2025-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
اخترنا لك
أنقرة تعلن: سنواصل دعم دمشق بحربها ضد الإرهاب
14:33 | 2025-08-07
الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
13:49 | 2025-08-07
المبعوث الأمريكي يتحدث عن "قرار تاريخي" يخص لبنان
13:45 | 2025-08-07
ترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا
13:22 | 2025-08-07
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند حدود لبنان مع سوريا.. حصيلة
13:06 | 2025-08-07
الرادع الوحيد "ترامب" ولم يمانع.. هل سينفذ نتنياهو خطته الجدلية في غزة
11:41 | 2025-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.