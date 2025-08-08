نائب امريكي متهم "بالابتزاز الجنسي" يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!

الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536383-638902371183868109.webp
2025-08-08 | 04:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,215 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
بعد ان اتهمته ملكة جمال
الولايات المتحدة
ليندسي
لانغستون بالابتزاز الجنسي، يواجه عضو
الكونغرس
الأمريكي عن الحزب الجمهوري كوري ميلز، متاعب جديدة تتعلق بزوجته العراقية رنا
السعدي
، حيث انتشرت معلومات بأن زوجته اخذته في السابق الى حفل زفاف أقامه "رجل دين يعتقد انه على صلة بحركة حماس" في الولايات المتحدة الامريكية.
وتشير صحف أمريكية، الى ان النائب الجمهوري عن فلوريدا ميلز، تزوج من زوجته رنا
السعدي
عام ٢٠١٤ في مركز دار الهجرة الإسلامي بولاية فرجينيا، وأقام مراسم الزواج الإمام محمد الحانوتي، إمام المسجد السابق، المعروف بآرائه "
المتطرفة
"، ودعمه للجهاد، وكان الحنوطي آنذاك شخصيةً محترمةً في المجتمع المسلم المحلي، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية ربطته لاحقًا بجماعات إسلامية.
وقال ميلز، وهو جندي مخضرم حائز على أوسمة خدم في
العراق
، إنه لم يكن على علم بتاريخ الحانوتي المثير للجدل عندما وافق على حفل الزفاف، مبينا ان حفل الزفاف أُقيم لمساعدة زوجته في الحصول على وثائق السفر إلى العراق لزيارة قريب مريض.
رنا السعدي عراقية أمريكية، ذات خبرة في
الأمن القومي
، شغلت مناصب استشارية خلال
إدارة ترامب
، وشاركت في تأسيس شركة للدفاع والأمن، إلى جانب فرعها التصنيعي ، وزودت الشركة الحكومة الأمريكية والدول الحليفة بالمعدات والتدريب، وشغل كل من ميلز والسعدي مناصب قيادية.
وتتمتع رنا السعدي بسجل أكاديمي ومهني حافل، حصلت على شهادة في اللغة
الإنجليزية
من
جامعة بغداد
، ثم حصلت على ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من
الولايات المتحدة
، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها شغلت مناصب تنفيذية عليا متعددة، وعملت كمستشارة في
وزارة الخارجية الأمريكية
، ومترجمة ومحللة في
وزارة الدفاع الأمريكية
في العراق.
زعم ميلز أنه والسعدي منفصلان منذ ثلاث سنوات، وأنهما بصدد إجراءات الطلاق، مع ذلك، لم يُعلن عن أي دعوى طلاق رسمية، رغم شهرة الزوجين.
وازدادت الحياة الشخصية لعضو
الكونغرس
تعقيدًا بعد مزاعم صادمة من ملكة جمال الولايات المتحدة،
ليندسي
لانغستون، حيث اتهمت ملكة الجمال ميلز بالتهديد بتسريب مقاطع فيديو وصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما، وهي خطوة تزعم أنها تُعتبر إباحية انتقامية، أُبلغت سلطات فلوريدا بالأمر، وهو قيد المراجعة حاليًا.
في حادثة منفصلة، اتهمت امرأة أخرى، تُدعى سارة رافياني، ميلز بالاعتداء الجسدي خلال نزاع عائلي في وقت سابق من هذا العام. ورفضت لاحقًا توجيه اتهامات، مع أن سجلات الشرطة تؤكد وصولهم إلى مكان الحادث.
على الرغم من تعريفه علناً بأنه مسيحي متدين واستحضاره القيم الدينية في خطابه السياسي، يقول المطلعون إن ميلز ربما مارس
الإسلام
لفترة وجيزة أثناء زواجه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
