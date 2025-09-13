اليمن تضرب تل ابيب بصاروخ "انشطاري متعدد الرؤوس"

وقالت القوات المسلحة اليمنية المرتبطة بحكومة الحوثيين، في بيان تابعته ، انه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ ، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين٢ الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً عدةَ أهدافٍ حساسةٍ في منطقةِ المحتلة".وبينت ان "العملية حققتِ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببتْ في هروعِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ".وأكدت أنَّ "الشعبَ اليمنيَّ العظيمَ، شعبُ العروبةِ والإسلامِ، شعبُ الإيمانِ والحكمةِ، شعبُ الجهادِ والصمودِ، شعبُ الثقةِ باللهِ والتوكلِ عليهِ، لن يثنيهِ العدوانُ الإسرائيليُّ الغاشمُ عن الاستمرارِ في موقفِهِ المبدئيِّ تجاهَ إخوانِهِ المظلومينَ المجوَّعينَ في الشعبِ الفلسطينيِّ، ولن يدفعهُ العدوانُ المجرمُ إلا للمزيدِ من الثباتِ والصمودِ والتحدي في سبيلِ اللهِ والمستضعفينَ".وأشار الى ان "قواتُنا المسلحةُ ستستمرُّ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ دفاعًا عن البلدِ وضمنَ التصدي للعدوانِ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدينَ في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم".