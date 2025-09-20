في غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي مستمر​

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم السبت، بإصابة عدد من المواطنين إثر الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر على مختلف مناطق مدينة .

وقالت تلك الوسائل، إن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها الثقيلة صوب منازل المواطنين في حيي والشجاعية في المناطق الشرقية.

وفي اليوم الـ715 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف ، تواصل فرض التجويع على سكان لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي.



ولقي العديد من الأهالي مصرعهم في قطاع غزة اليوم السبت، معظمهم في مدينة غزة، جراء تواصل الهجمات من بينهم العديد من منتظري المساعدات، وأشارت مصادر في إلى أن "71 شهيدا قتلوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 56 في مدينة غزة".



ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ التقدم إلى مدينة غزة لـ "تنظيفها" من مسلحي حركة "حماس" والتشكيلات الفلسطينية الأخرى، وكذلك لتحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة.



ومن جانبها، اتهمت حركة " حماس" الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي" في قطاع غزة.



ويأتي هذا البيان في وقتٍ تتزايد فيه التقارير الحقوقية عن تصاعد غير مسبوق في استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق المدنية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تدهور كارثي في الوضع الإنساني وغياب المساءلة الدولية.