بعد وفاة 3 آلاف شخص.. تحذير دولي من تفاقم الكوليرا في السودان

وقالت إن أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء قد ماتوا بسبب المرض خلال الأشهر الـ 14 الماضية من الحرب الأهلية.وأضافت المنظمة أن التفشي الحالي للعدوى البكتيرية التي تسببها الأغذية أو المياه الملوثة، قد انتشر إلى جميع الولايات الـ 18 في البلد الذي مزقته الحرب بعد أن انتشر في ولاية كسلا في يوليو من العام الماضي.وصرحت خضري نائبة ممثل المنظمة في السودان للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان، بأن العالمية قد أطلقت حملة تطعيم تستهدف 406 آلاف شخص في والتي تأتي في الوقت الذي تستمر فيه حالات في في الارتفاع وبمعدل وفيات ينذر بالخطر.وأفادت بأنه حتى يوم الأحد، تم الإبلاغ عن حوالي 12 ألفا و739 حالة و358 وفاة في أكثر من نصف محليات دارفور، علما بأن التفشي وصل إلى ولاية دارفور في غرب السودان في مايو.وأكدت خضري أن الحالات المبلغ عنها في دارفور تستمر في الزيادة وسط قيود شديدة على الوصول تعيق النطاق المطلوب للاستجابة.وذكرت نائبة ممثل المنظمة في السودان أن أكثر من 113 ألفا و600 حالة وأكثر من 3 آلاف وفاة قد تم الإبلاغ عنها من جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت نسبة الوفيات 2.7%، وهي أعلى بكثير من عتبة الهدف البالغة 1%.