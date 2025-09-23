الصفحة الرئيسية
وفاة شخصين بحريق داخل منزل وسط بغداد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541694-638942419183714864.jpg
بعد وفاة 3 آلاف شخص.. تحذير دولي من تفاقم الكوليرا في السودان
دوليات
2025-09-23 | 12:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
32 شوهد
أعلنت
منظمة الصحة
العالمية، في بيان يوم الثلاثاء، أن عدد حالات
الكوليرا
المبلغ عنها في
دارفور
غربي
السودان
، آخذ في التفاقم.
وقالت إن أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء
السودان
قد ماتوا بسبب المرض خلال الأشهر الـ 14 الماضية من الحرب الأهلية.
وأضافت المنظمة أن التفشي الحالي للعدوى البكتيرية التي تسببها الأغذية أو المياه الملوثة، قد انتشر إلى جميع الولايات الـ 18 في البلد الذي مزقته الحرب بعد أن انتشر في ولاية كسلا في يوليو من العام الماضي.
وصرحت
هالة
خضري نائبة ممثل المنظمة في السودان للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان، بأن
منظمة الصحة
العالمية قد أطلقت حملة تطعيم تستهدف 406 آلاف شخص في
ولاية شمال دارفور
والتي تأتي في الوقت الذي تستمر فيه حالات
الكوليرا
في
دارفور
في الارتفاع وبمعدل وفيات ينذر بالخطر.
وأفادت بأنه حتى يوم الأحد، تم الإبلاغ عن حوالي 12 ألفا و739 حالة و358 وفاة في أكثر من نصف محليات دارفور، علما بأن التفشي وصل إلى ولاية دارفور في غرب السودان في مايو.
وأكدت خضري أن الحالات المبلغ عنها في دارفور تستمر في الزيادة وسط قيود شديدة على الوصول تعيق النطاق المطلوب للاستجابة.
وذكرت نائبة ممثل المنظمة في السودان أن أكثر من 113 ألفا و600 حالة وأكثر من 3 آلاف وفاة قد تم الإبلاغ عنها من جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت نسبة الوفيات 2.7%، وهي أعلى بكثير من عتبة الهدف البالغة 1%.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الكوليرا تحصد أرواح 400 شخص في دارفور
14:41 | 2025-08-09
الصحة العالمية تصدر تحذيرا بسبب الكوليرا
01:32 | 2025-08-30
الأمم المتحدة تتحرك بسبب اختفاء قرية بـ 1000 شخص في السودان
13:06 | 2025-09-02
تحذير دولي هام.. زلزال محتمل سيضرب هذه المناطق
13:58 | 2025-08-04
الكوليرا
السودان
ولاية شمال دارفور
منظمة الصحة
الأهلي
دارفور
غرب ال
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
44.59%
04:16 | 2025-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
04:16 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
23.32%
03:43 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:43 | 2025-09-22
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
16.55%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.55%
06:07 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
06:07 | 2025-09-23
المزيد
اخترنا لك
مدان بمحاولة اغتيال ترامب يحاول طعن نفسه
16:45 | 2025-09-23
ترامب يبدأ اجتماعا مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة
16:33 | 2025-09-23
العراق وأيرلندا يؤكدان على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات
15:45 | 2025-09-23
ترامب يتوقع عقد "اجتماع ناجح" بشأن غزة الليلة
15:28 | 2025-09-23
واشنطن تدعو حماس للإفراج عن الرهائن ونزع سلاحها
15:00 | 2025-09-23
إيطاليا.. الائتلاف الحاكم يعتزم طرح قرار الاعتراف بدولة فلسطين
14:40 | 2025-09-23
