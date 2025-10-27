"حيلة" قد تدفع ترامب لولاية ثالثة في الرئاسة الأمريكية دون مخالفة الدستور

وأوضح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "سيكون متاحاً لي فعل ذلك"، لكنه استدرك بالقول: "لن أفعل ذلك.. أعتقد أنه أمر لطيف للغاية.. نعم، سأستبعد ذلك لأنه لطيف للغاية.. أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك.. لن يكون صائباً".ولا يجوز انتخاب أي شخص للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، وفقاً للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي.واقترح البعض أن إحدى الطرق للتحايل على هذا الحظر هي أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، بينما يخوض مرشح آخر سباق الرئاسة، ويستقيل ليتولى ترامب الرئاسة مرة أخرى.