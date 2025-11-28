لبنان يذهب لمجلس الامن وبجعبته شكوى ضد إسرائيل

وأشارت الخارجية إلى أنه هذا الانتهاك "يضاف الى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببناء جدارين اسمنتيين عازلَين على شكل حرف (T) في بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود المعترف بها دوليا. ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات اليونيفيل إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024)".وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها طالبت في الشكوى المقدمة إلى بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة وإلزامها بإزالة الجدارين وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل بما فيها المواقع الحدودية الخمسة.وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى "استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية".