موجة إنفلونزا غير مسبوقة تضرب هذا البلد.. هل علينا الحذر؟

ودعا ويس ستريتينغ في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تايمز" الجمعة الأطباء إلى إلغاء إضرابهم.وأكد أن هيئة وهي خدمة العامة في في "وضع بالغ الخطورة" وتواجه "تحديا لم تشهده منذ جائحة كوفيد-19".بلغت حالات الإصابة بالإنفلونزا مستويات قياسية لمثل هذه الفترة من العام بحسب أرقام نشرتها الهيئة الخميس.وارتفع عدد الحالات بنسبة 55% خلال أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الذين أُدخلوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي 2660 مريضا يوميا.وقالت المديرة الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ميغانا بانديت "مع طلب قياسي على خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف، وإضراب وشيك للأطباء المقيمين، جعل هذا التفشي غير المسبوق للإنفلونزا هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أسوأ وضع ممكن خلال هذه الفترة من السنة".يعدّ وضع هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني من أزمة عميقة وترتّب فترات انتظار طويلة جدا للحصول على المواعيد، تحديا سياسيا رئيسيا لحكومة العمالية.وسيكون الإضراب المقرر الأربعاء في حال حدوثه الإضراب 14 للأطباء منذ مارس/ آذار 2023.ويتعارض الأطباء المقيمون مع الحكومة بشأن الرواتب والتدريب.ودعا ويس ستريتينغ الأطباء إلى "قبول عرض الحكومة". ووافق على مطلب نقابة الأطباء بمنح الأولوية في التدريب للأطباء المتدرجين في بريطانيا على المتقدمين من الخارج إضافة إلى زيادة العدد.في المقابل أعلن الوزير أن الحكومة "لا تستطيع ولن تتنازل بشأن الرواتب، خصوصا بعد زيادة قدرها 28,9% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكبر زيادة في القطاع العام بأكمله خلال العامين الماضيين".وتطالب البريطانية التي تمثل الأطباء المقيمين، بزيادة إضافية قدرها 26%، معتبرة أنها ضرورية بعد سنوات من زيادات لم تواكب التضخم.وستطرح الجمعية اقتراح الحكومة الجديد على أعضائها من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت ينتهي الإثنين.