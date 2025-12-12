الصفحة الرئيسية
موجة إنفلونزا غير مسبوقة تضرب هذا البلد.. هل علينا الحذر؟
دوليات
2025-12-12 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
403 شوهد
حذرت هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
في
بريطانيا
من أن البلاد تواجه "تفشيا غير مسبوق للإنفلونزا"، فيما يستعد الأطباء لتنفيذ إضراب لـ5 أيام.
ودعا
وزير الصحة
ويس ستريتينغ في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تايمز" الجمعة الأطباء
المقيمين
إلى إلغاء إضرابهم.
وأكد أن هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
وهي خدمة
الصحة
العامة في
بريطانيا
في "وضع بالغ الخطورة" وتواجه "تحديا لم تشهده منذ جائحة كوفيد-19".
بلغت حالات الإصابة بالإنفلونزا مستويات قياسية لمثل هذه الفترة من العام بحسب أرقام نشرتها الهيئة الخميس.
وارتفع عدد الحالات بنسبة 55% خلال أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الذين أُدخلوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي 2660 مريضا يوميا.
وقالت المديرة الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ميغانا بانديت "مع طلب قياسي على خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف، وإضراب وشيك للأطباء المقيمين، جعل هذا التفشي غير المسبوق للإنفلونزا هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أسوأ وضع ممكن خلال هذه الفترة من السنة".
يعدّ وضع هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني من أزمة عميقة وترتّب فترات انتظار طويلة جدا للحصول على المواعيد، تحديا سياسيا رئيسيا لحكومة
رئيس الوزراء
كير ستارمر
العمالية.
وسيكون الإضراب المقرر الأربعاء في حال حدوثه الإضراب 14 للأطباء منذ مارس/ آذار 2023.
ويتعارض الأطباء المقيمون مع الحكومة بشأن الرواتب والتدريب.
ودعا ويس ستريتينغ الأطباء إلى "قبول عرض الحكومة". ووافق على مطلب نقابة الأطباء بمنح الأولوية في التدريب للأطباء المتدرجين في بريطانيا على المتقدمين من الخارج إضافة إلى زيادة العدد.
في المقابل أعلن الوزير أن الحكومة "لا تستطيع ولن تتنازل بشأن الرواتب، خصوصا بعد زيادة قدرها 28,9% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكبر زيادة في القطاع العام بأكمله خلال العامين الماضيين".
وتطالب
الجمعية الطبية
البريطانية التي تمثل الأطباء المقيمين، بزيادة إضافية قدرها 26%، معتبرة أنها ضرورية بعد سنوات من زيادات لم تواكب التضخم.
وستطرح الجمعية اقتراح الحكومة الجديد على أعضائها من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت ينتهي الإثنين.
انفلاونزا
بريطانيا
الخدمات الصحية الوطنية
الجمعية الطبية
رئيس الوزراء
كير ستارمر
وزير الصحة
المقيمين
الصحة
