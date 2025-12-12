ترامب يعلن اتفاق رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا على وقف النار

وقال في تصريحات صحفية: إن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيسي وزراء وكمبوديا كان مثمراً، وأسفر عن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار واستئناف الالتزام بالاتفاق السابق بدءًا من مساء اليوم، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بعد تجدد الصراع بين البلدين".وأضاف، أن "رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا اتفقا، خلال الاتصال، على وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق بين البلدين"، مشيراً إلى، أن "هذا التطور يمثل خطوة إيجابية لتهدئة الوضع بعد تجدد الصراع المؤسف".