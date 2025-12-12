انقرة تخرج عن صمتها بعد استهداف سفينة تركية في ميناء اوكراني

وذكر بيان للخارجية التركية: "يؤكد الهجوم الذي وقع اليوم على ميناء تشورنومورسك الأوكراني، والذي ألحق أضرارا بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية، مخاوفنا التي سبق أن حذرنا فيها من امتداد الحرب الدائرة في منطقتنا إلى ، وما يترتب على ذلك من تهديدات للأمن البحري وحرية الملاحة".وأضاف البيان: "بحسب التقارير الأولية، يجري إجلاء طاقم السفينة وسائقي الشاحنات الذين كانوا على متنها، ولم يصب أي مواطن تركي في الهجوم، وتتابع قنصليتنا العامة في أوديسا التطورات عن كثب، وتقدم الدعم اللازم لمواطنينا.كما ذكرت الخارجية التركية: "بهذه المناسبة، نؤكد مجددا على أهمية إنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل عاجل".وجددت الخارجية التركية التأكيد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق لمنع التصعيد في البحر الأسود"، مطالبة "بوقف الهجمات التي تستهدف السلامة البحرية وقطاع الطاقة والبنية التحتية للموانئ".